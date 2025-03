La Liendra pidió disculpas tras reciente posicionamiento

El creador de contenido digital Mauricio Gómez ‘La Liendra’ protagonizó un incómodo momento durante el posicionamiento del pasado domingo 2 de marzo en La casa de los famosos Colombia en donde se llevó un llamado de atención por parte de Carla y Marcelo. Por esta razón, decidió acercarse a las cámaras de la afamada casa y pedir disculpas a los televidentes.

Luego del posicionamiento que se llevó a cabo el pasado domingo, y tras las palabras de Yaya Muñoz tras su eliminación, La Liendra decidió aprovechar las cámaras de La casa de los famosos Colombia para dirigirse a los colombianos y pedirles disculpas por no participar en la dinámica de la manera adecuada.

Pues recordemos que el joven se posicionó frente a Coco, pese a que no quería que él se fuera de la competencia. Incluso le obsequió una de sus camisetas. Este acto fue un detonante para que La Liendra recibiera un llamado de atención, ya que los posicionamientos no son para dar obsequios, sino para decir las razones del por qué esa persona debe abandonar la competencia.

A raíz de esto, La Liendra manifestó que aceptaba su error al no realizar la dinámica del posicionamiento de manera adecuada, por lo que pidió disculpa a toda colombia y prometió que iba a mejorar.

“Prometo mejorar, prometo que no va a volver a pasar algo negativo, voy a acomodar muy bien mis ideas, sé que el juego lo lleva a uno a que tengo que ser directo con las personas. Así que voy a aprender a hacerlo. Prometo que el próximo posicionamiento va a ser mucho mejor. Pido disculpas si a alguien le incomodó, si de pronto no era lo que estaban esperando”

Sin embargo, dejó claro que para él era muy difícil pararse frente a una persona y decirle en su cara que quiere que se vaya de la competencia.

“Uno no puede dar de lo que no es, no soy bueno diciéndole cosas a la gente en la cara, no tengo maldad. No me interesa eso, es de las cosas que menos disfruto del programa, pero tengo que aprender a hacerlo”.