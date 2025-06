Se terminó La casa de los famosos Colombia 2025. Este lunes 9 de junio es la transmisión del último capítulo del reality del Canal RCN, cuyo finalistas resultaron siendo Melissa Gate, La Toxi costeña, Emiro Navarro y Andrés Altafulla.

Una de las exparticipantes que tuvo un particular paso por La casa de los famosos fue La Jesuu, pues la influencer caleña había sido eliminada y luego resucitada gracias a un poder de La Toxi costeña.

Al volver a reingresar, La Jesuu llegó al formato de convivencia con otro semblante y eternamente agradecida con la costeña, ya que llegó hasta la semifinal. Sin embargo, como fue resucitada, La Toxi reveló si siente que su excompañera de reality quedó en deuda con ella.

Aunque La Jesuu y La Toxi tuvieron una buena relación, se fueron distanciando debido a que la cantante expresó que la influenciadora "la pasó por delante". Por ende, la costeña precisó que si la caleña se puso seria, ella iba a hacer lo mismo porque no es de las que mendiga amistad.

"Yo doy de lo que me dan... En el momento en el que la persona ya no quiere, a mí tampoco me interesa... Yo no siento que ella (La Jesuu) esté en deuda conmigo, quiero aclarar mucho eso; hice algo que quería hacer y la única responsable de ello soy yo", expresó La Toxi costeña.