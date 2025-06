La recta final de La casa de los famosos Colombia mantiene enfocados no solo a los participantes, sino también a los jefes de campaña, pues así lo ha demostrado cada uno desde su regreso a la que también fue su casa semanas atrás.

El Flaco Solórzano le recuerda a Melissa Gate cómo debe ser su campaña en La casa de los famosos Colombia

Como era de esperarse, cada uno de los participantes que estarán respaldando a los finalistas, llegaron recargados para brindar toda su ayuda y aconsejarlos en este punto crucial de la competencia y así lograr que, con su discurso y acciones puedan convencer a quienes tienen la última palabra: el público.

El Flaco Solórzano, quien fue elegido jefe de campaña por Melissa Gate, sostuvo una cercana conversación con la creadora de contenido para expresarle desde su punto de vista, cuál debe ser su estrategia para sumar apoyo desde afuera, pues considera que en este momento es necesario acudir a esa misma actitud con la que ingresó el primer día a la competencia.

“Entonces, esa misma energía y si vos la mandás ya no como Melissa Gate, sino como Melissa Puerta, desde la verdad”, aseguró el reconocido actor haciendo referencia a la manera en la que participante entró pisando fuerte desde el primer instante.

Ante la recomendación de Solórzano, Melissa recordó que, en su momento, sus palabras para saludar a sus compañeros una vez salió del loft de los famosos, fue una versión del personaje de Maléfica, actuación que tenía preparada para ganarse el respeto de todos los presentes.

¿Cuál fue el consejo que el Flaco Solórzano le dio a Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia?

Tras escuchar las sugerencias de su jefe de campaña, Puerta se sinceró respecto a cómo se siente en este punto de la competencia, por lo que no dudó en señalar que se mantiene tranquila.

“Yo me siento muy segura y no voy a decir que me siento sobrada, pero me siento segura, no es que me crea superior, no, bueno sí me creo, pero no quiero demostrarlo”, dijo la antioqueña con un poco de humor.

Así mismo, fue honesta al mencionar que su discurso lo quiere enfocar en resaltar todo el trabajo que ha venido realizando en estos meses, pues si algo tuvo claro desde un comienzo, es que quería mostrase ante todo el país a través de su contenido y sus secciones, esfuerzo que, según lo comentó, no han hecho muchos de sus compañeros, situación que la lleva a tener méritos para convertirse en la ganadora.