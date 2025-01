La influenciadora Karina García habló con la empresaria Yina Calderón sobre lo que ocurrió con Melissa Gate en el loft en La casa de los famosos Colombia, producción del Canal RCN que puedes ver 24/7 por la aplicación dando clic AQUÍ.

La creadora de contenido le confesó a Yina Calderón que quería hablar sobre su actual relación con Melissa Gate porque sabe las diferencias que hay entre ellas y para no tener malentendidos en su amistad.

“Yo pensé que Melissa me iba a tir*r, todo el mundo desde afuera me decía eso, no me at*có porque yo la saludé súper bien, yo la conozco hace ocho años y te quiero contar lo que pienso porque sabes que soy cero falsa e hipócrita y tú eres demasiada madura para entenderlo”, le dijo.