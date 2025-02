La Abuela de La casa de los famosos Colombia 2025 no siente afinidad por Karina García, o al menos eso es lo que se ha visto en lo más reciente del reality.

Resulta que La Abuela fue la líder invisible de la semana y en la nominación votó por la influencer paisa, pues argumentó que no le gusta la actitud de García.

¿Por qué Karina García está confundida con La Abuela en La casa de los famosos Colombia?

Karina está confundida por varias razones; la primera, porque La Abuela la mandó para el cuarto agua de La casa de los famosos; la segunda, porque ella pensaba que la longeva participante la tenía en buen concepto; la tercera, porque la líder, que ya no es invisible, en palabras textuales le habría dicho que ella era la que debía haber salido del formato de convivencia.

En consecuencia, Karina García se mostró afectada por las palabras de La Abuela sobre su estadía en La casa de los famosos, así lo hizo saber en medio de una conversación que tuvo con La Jesuu y Yaya Muñoz.

¿Qué decisión tomó Karina García con La Abuela en La casa de los famosos Colombia?

Según la también modelo, no esperaba esa actitud por parte de La Abuela. Por lo tanto, tomó la radical decisión de no acercarse más a su colega de redes sociales porque no le gusta que la desprecien.

De igual modo, la influencer paisa recalcó que ella no le ha hecho nada a La Abuela; de hecho, hasta recordó que antes la abrazaba y la trataba bien.

¿Cómo reaccionó Karina García a la actitud de La Abuela en La casa de los famosos 2025?

Cabe precisar que La Abuela justificó que no estaría aguantando a Karina por "mo$trona", algo que la joven ya sabe.

"Todo lo que me pongo es un problema. Por qué tengo que cambiar mi esencia, porque si a mí me gusta vestir lindo siento que ella me menosprecia de una manera que no me gusta... Yo a ella se lo dije en la cara: 'usted me recuerda tanto a mi abuela'... ¿Qué hago yo?", dijo Karina García aguantando las ganas de llorar.

Así las cosas, no se sabe qué pasará entre Karina García y La Abuela en La casa de los famosos Colombia, de modo que se puede seguir esta historia EN VIVO descargando la app de Canal RCN aquí.