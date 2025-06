Como cada domingo, hoy se llevó a cabo el brunch en La casa de los famosos Colombia, y no cualquiera, pues se trató del último de esta segunda temporada del reality de convivencia junto a los finalistas y los exparticipantes que también hicieron parte de esta historia que está a punto de terminarse.

En esta oportunidad, cada uno de los presentes tuvo la posibilidad de dirigirse a quienes fueron parte de esta competencia y dedicarle algunas palabras de acuerdo con lo que fue su experiencia. Karina García, una de las habitantes de la casa que estuvo en medio de situaciones polémicas, no perdió la oportunidad para expresar su sentir y, por supuesto, su agradecimiento.

“Bueno, para mí es muy difícil estar aquí, primero gracias a Dios obviamente, al canal, cumplí mi sueño, fue algo que manifesté y decreté hace muchísimos años, no sabía que mi sueño iba a estar con tantas piedras en el camino”, fueron las primeras palabras de la modelo paisa, quien también envió un mensaje a cada persona que estuvo para ella en los momentos difíciles y así mismo, a quienes la criticaron, haciéndoles saber que todos fueron sus “maestros” en esta aventura, “los llevo en mi corazón”, afirmó.

Además de ser la ocasión perfecta para cerrar este capítulo llamado La casa de los famosos Colombia, la antioqueña que estuvo en el centro de la conversación a lo largo de su participación en el programa, también envió un mensaje a aquellos que, quizás, en su momento actuaron en su contra.

“Quiero que sepan que, aunque nadie me haya pedido perdón, los perdono, me siento tranquila, están pasando cosas hermosas en mi vida y ahora entendí por qué me tenía que pasar todo lo que me pasó”, dijo explícitamente García.