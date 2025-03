La modelo antioqueña Karina García decidió hablar sobre su amorío con el cantante paisa Blessd en medio de una dinámica de La casa de los famosos Colombia.

Durante la dinámica La Toxi Costeña decidió preguntarle de manera directa a Karina García por la historia de su relación con el reguetonero Blessd.

Esta pregunta sorprendió a Karina García, quien en principio se mostró reacia a contestarla, sin embargo, Yina y La Liendra lograron convencerla para que hablara del tema.

Karina García empezó contando la forma en que había conocido al intérprete de ‘Quién TV’, al parecer, por un tema laboral.

La modelo aseguró que el artista fue el primero en escribirle para preguntar por sus servicios de publicidad para su última canción de esa época.

Karina García fue sincera al revelar que al principio solo habló con Blessd temas de negocios y publicidad, lo curioso es que era directamente con él y no con ninguna persona de su equipo de comunicaciones.

Sin embargo, esto los hizo empezar a conversar más seguido y fue allí según ella que, de manera inesperada empezó a fluir las cosas entre ellos.

Esta química empezó a surgir luego que ella y él quedaran solteros, por lo que las conversaciones cambiaron de tono y empezaron a darse la oportunidad de conocerse.

Karina García contó que su primera salida con el cantante paisa se dio luego de varias semanas de estarse hablando seguido por chat.

Aunque no reveló qué hicieron en esa primera cita, sí confesó que el artista la recogió en la puerta de su casa en Medellín.

Un día quedamos en salir y me recogió en mi casa. No les voy a decir a dónde fuimos, no fue a un motel.