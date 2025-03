En La casa de los famosos Colombia 2025 no dejan de suceder dinámicas que sorprende tanto al público como a los participantes, una de ella fue la nominación histórica.

Se presentó la nominación de la octava semana en el reality del Canal RCN, pero para esta oportunidad las cosas cambiaron porque no fue como normalmente se hace, sino que, al contrario, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán les pidieron hacer parejas libres a los famosos.

Enseguida, cada una de las parejas conformadas entraron al confesionario y les dieron la sorpresa de que debían llegar a un consenso, sin ayuda del azar, quién iba a ser nominado y quién se salvaba.

Llegó el turno de la dupla entre La Liendra y José Rodríguez, a quienes se les complicó tomar la decisión porque son amigos y por poco quedan juntos nominados debido a que discutieron en plena Gala en vivo.

Resulta que tanto La Liendra como José querían estar juntos en placa de nominados, es decir, cada uno se cedió el espacio para salvarse, algo que a los presentadores ya les estaba incomodando.

"Famosos, si no toman la decisión ya los dos quedan nominados", sentenció Carla Giraldo.

Ninguno de los hombres se podía de acuerdo; mientras que José le decía a La Liendra que él iba a ser el nominado porque no ha estado en la placa, el influencer le contestaba al entrenador personal que él ya tenía la experiencia para enfrentar esta situación en el cuarto de eliminación.

"No seas inmaduro que fuiste la semana pasada", le dijo José a La Liendra.

En medio de la discusión, los dos se pusieron en el lado de nominados, así que se les informó que los dos correrían el riesgo de eliminación. Sin embargo, al ver que no era un juego, se calmaron y concluyeron que José fuera el nominado y La Liendra el salvado.

"Desde la madurez y lo justo, aquí no somos amigos por los seguidores ni por nada, ponte ahí (en los salvados) si me quieres de verdad... No vas a ir tú a castigarte otra vez. Ya está, es así la decisión", le pidió José Rodríguez a La Liendra.