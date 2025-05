Tras la visita de los familiares a La casa de los famosos Colombia, la mamá de Emiro Navarro expresó conmovedoras palabras a su hijo.

Los participantes de La casa de los famosos Colombia vivieron una emotiva recarga de amor familiar.

Durante esta jornada especial, pudieron compartir tiempo de calidad con sus seres queridos y participar juntos en diversas actividades, como la prueba de beneficio y castigo, dinámicas artísticas y momentos de convivencia.

En medio de una conversación cercana, Fabiola, la madre de Emiro Navarro, habló con su hijo sobre el futuro que le espera fuera del reality. Con palabras llenas de motivación, Fabiola le recordó que siempre es posible salir adelante, sin importar las circunstancias o los desafíos que se presenten.

Emiro Navarro confesó sentirse un poco inseguro, ya que no sabe si las personas que lo apoyaban al inicio de la competencia seguirán haciéndolo ahora.

Además, expresó su preocupación por la forma en que está siendo percibido fuera de La casa de los famosos Colombia, aunque aseguró que intenta no dejarse llevar por el estrés y mantenerse enfocado en su experiencia dentro del reality.

"A veces pienso que Karola y ella no sé, igual yo trató de no estresarme tanto por lo de afuera porque yo no sé, no sé qué está pasando", comentó Emiro.