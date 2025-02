El influenciador Emiro Navarro les llamó la atención a algunas de sus compañeras de su equipo ‘Chicas Fuego’ en La casa de los famosos Colombia luego de su reacción tras la nominación de Gonzalo Escobar ‘Coco’ a Karina García.

Las Chicas Fuego se reunieron para hablar sobre lo que ocurrió luego de la nominación de Coco a Karina García, donde Yina Calderón y la Jesuu se exaltaron un poco y cuestionaron la decisión del actor, con quien protagonizaron una discusión al tildarlo de “falso” y “doble cara”.

El creador de contenido se puso serio con las influenciadoras a quienes les recomendó bajarle a la forma en que suelen reaccionar ante cualquier inconformidad o molestia de su parte.

Les recalcó que todo se graba y no tienen necesidad de estar aclarando lo que sucede, por lo que, al final gana el más inteligente, agregando que al final solo uno es el ganador.

“A mí no me gustó lo que hizo, pero eso no quiere decir que le iba a decir ‘sucio, esto, lo otro’, eso no se ve bien, si el actúa mal y yo también, no estoy quedando bien (…) hay que ser más inteligente y cuidarnos, no es ir contra otros. En el momento en que haya la oportunidad ahí sí sacar lo que nos hemos guardado, pero no es actuar de esa manera porque no está bien”, agregó.