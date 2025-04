El actor, empresario y creador de contenidos mexicano Juan Pa Zurita sorprendió a sus seguidores con su aparición como Rodrigo De Regil, en la tercer temporada de Manes, una producción de Estudios RCN, para Prime Video, que ya se encuentra disponible en Prime Video.

Durante las grabaciones, el mexicano confesó que además de haber aceptado esta historia por la frescura de sus libretos y lo cercana que es a la realidad de muchos ‘Manes’, lo hizo porque se considera un enamorado de Colombia.

“La serie me parece brutal. Es muy genuina y creo que eso se agradece mucho como espectador porque no estás forzando ningún tipo de pretensión y es mucho más fácil identificarse con alguno de esos ‘Manes’”, señaló Zurita.

Y aunque argumenta que no todos los hombres son iguales o como lo dice el popular adagio de que todos los hombres son cortados con la misma tijera, considera que sí hay unas “bases masculinas”, que hacen que muchos de sus comportamientos sean similares, por ejemplo, algo tan básico como dejar tirada en el piso la toalla.

“¿Qué nos pasa? Acabo de hacer una encuesta en el set, y de cinco ‘manes’ cuatro dejan la toalla tirada. El otro vamos a tener que averiguar por qué no lo hace, pero en realidad sí hay patrones que son muy repetitivos y que no importa la edad ni el país del que seas”, contó de manera divertida.

Como sucede en la mayoría de las jornadas de grabación de ‘Manes’, Juan Pa Zurita disfrutó compartiendo con el elenco y el director Juan Carlos Mazo.

"Todos han sido muy amables, muy abiertos. La verdad. En el set se respira una energía muy similar de lo que ustedes ven en la pantalla y además tenemos un director que es una bestia. Es un ambiente muy chill, que como actor agradeces muchísimo porque no te sientes juzgado u observado”, aseguró.

Con su particular humor, Zurita habló de la escena de Manes con la que más se ha sentido identificado y aunque aseguró que no la ha vivido en carne propia, fue un momento de la relación de Julián y Antonia.

“Cuando se van a vivir juntos y él llega a la casa y se da cuenta de que ella ha comprado una silla carísima y lujosa y él quedó desconcertado. No me ha pasado pero me pareció muy graciosa”, señaló.