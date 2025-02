Una dinámica de etiquetas en La casa de los famosos Colombia encendió los ánimos entre los participantes, sacó varias revelaciones a la luz y expuso fuertes acusaciones. Muestra de ello fueron Yina Calderón y Fernando 'El negro' Salas.

En medio de las dinámica, a Yina Calderón le salió un mensaje en el que decía "Yo nunca me enamoraría...", una etiqueta que la influenciadora le colocó a Fernando 'El negro' Salas.

Yina explicó que, la razón de su etiqueta era porque sabía que nunca se enamorarías del actor y él tampoco de ella, pero que, él no podía decir lo contrario de una amiga de ella fuera de la competencia, acusándolo de ser infiel.

Estas palabras de Yina Calderón dejaron sorprendido al actor, quien no se explicaba las acusaciones de la influenciadora en su contra, y por eso, quiso contarles a sus amigos la versión de sus hechos.

Fernando Salas se reunió con La Liendra y José Rodríguez para explicarles por qué Yina Calderón lo asociaba con una de sus amigas.

El actor fue sincero al expresar que sí tenían una amiga en común llamada Francia y que precisamente una semana antes de ingresar al programa ella lo había llamado a invitarlo a una fiesta de Yina Calderón.

Fernando Salas dejó claro en su versión de los hechos que esto fue lo único que sucedó y que Yina estaba inventándose todo para hacerlo quedar mal. No obstante, aseguró que a él no le importaban esas acusaciones.

A mí no me preocupa eso, porque yo no he salido ni he tenido cuento con ella.