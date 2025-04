Yina aconsejó a Altafulla para conquistar a Melissa Gate

Yina Calderón aconsejó a Andrés Altafulla sobre cuestiones del amor, pues la influenciadora sorprendió al mencionar que si ella estuviera en su lugar conquistaría a Melissa Gate, antes que, a Karina García, su gran amiga, o Laura González, y sorprendió con sus razones.

Artículos relacionados Blessd Blessd anunció que se casó tras revelaciones de Karina García en La casa de los famosos

¿Qué consejo le dio Yina a Altafulla para conquistar a Melissa en La casa de los famosos?

En una conversación con Altafulla sobre cuestiones del corazón, Yina Calderón sorprendió con un insólito consejo para el cantante. Y es que la influenciadora no dudó en manifestarle que evitara problemas al intentar tener una relación con Karina García o Laura González en La casa de los famosos Colombia, porque ambas tenían líos con hombres.

Altafulla recibió este consejo de Yina para enamorar a Melissa Gate. (Foto Canal RCN).

Por el contrario, le manifestó que una mejor opción dentro del reality sería Melissa Gate, pues destacó que aunque no era de su agrado consideraba que era una mujer “bacana” e “inteligente”.

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa Gate rompió en llanto tras cine en La casa de los famosos: "Me quedé sin amistades"

"Si yo fuera hombre, a mí me gustaría más Melissa más que esa otras dos (Karina y Laura). No te puedes entrompar a Melissa y luego caerle a Karina porque la embarras. No, yo digo que a estas dos les digas chao y te entrompes a Melissa que es bacana. Las otras dos de pronto son más físicamente bellas, pero la Melissa, no es por nada, es inteligente y aparte de eso no anda metida en todos esos problemas de manes"

¿Cómo reaccionó Altafulla al consejo de Yina Calderón sobre conquistar a Melissa?

Aunque Andrés Altafulla no le respondió directamente a Yina Calderón, sí reflexionó sobre su consejo y decidió buscar otra opinión con La Toxi Costeña. Durante la conversación, admitió que Calderón tenía razón sobre los problemas entre Karina y Laura, pero dejó claro que no le gustaba la insistencia en que intentara conquistar a Melissa. Incluso, en tono de broma, le dijo a La Toxi Costeña que mejor la escogía a ella.

"Es verdad lo que dice Yina. ¿Tú sabes lo que es estar cuidando a la pareja? ¡Si ni siquiera me cuido yo! Además, una quiere que le haga sentir eso a la otra, y eso tampoco me gusta. De pronto ni siquiera les gusto. Mejor tomo una decisión: me voy a quedar contigo, Toxi"