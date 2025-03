Cúpido sigue haciendo de las suyas dentro de La casa de los famosos Colombia y muestra de esto fue el actor Camilo Trujillo, quien recientemente le hizo directa confesión a Karina García.

¿Cómo se le confesó Camilo Trujillo a Karina García en La casa de los famosos Colombia?

Varios famosos como Norma Nivia, Yina Calderón, Peluche, Camilo Trujillo, Lady Tabares, La Toxi Costeña, José Rodríguez, La Liendra, entre otros, se pusieron a jugar 'la verdad o reto', un juego que dejó varias confesiones.

Al actor Camilo Trujillo le tocó reto, fue allí cuando Yina Calderón desafió a Camilo Trujillo a confesarle lo que sentía a Karina García.

El actor al principio se mostró tímido a hacerlo, pero ante la presión de sus compañeros decidió dirigirse al frente de ella y confesarle que sentía una fuerte atracción por ella.

Karina la verdad me pareces una mujer linda y sí me gustas.

¿Cómo reaccionó Karina García a la confesión de amor de Camilo Trujillo en La casa de los famosos Colombia?

Las palabras de Camilo Trujillo hacia Karina García fueron mirándola a los ojos, algo que al parecer la intimidó a ella, quien no se esperaba la confesión del actor.

Precisamente, la reacción de Karina García fue quedarse sonriendo y no le dijo ninguna palabra a Camilo Trujillo quien cumplió con el reto de confesarle a la modelo qué sentía por ella.

La confesión de Camilo provocó algarabía entre los demás participantes, quienes empezaron a preguntarle al actor si su confesión había sido sincera o estaba literalmente 'actuando'.

No obstante, aunque el actor no confirmó o desmintió la pregunta, por sus gestos, al parecer su confesión de amor fue enserio. ¿Qué pasará ahí?

¿Karina García le daría una oportunidad a Camilo Trujillo tras su amorío con Marlon Solórzano en La casa de los famosos Colombia?

Aunque Camilo Trujillo ya dejó clara su atracción y gusto por Karina García, la modelo no ha sido recíproca con el actor, aunque no ha ocultado que le parece atractivo físicamente, no ha expresado si tendría o no algo con él.

Karina García ha sido sincera al decir que no se sentiría bien al tener otra relación dentro del reality después de lo que vivió con Marlon Solórzano en las primeras semanas de competencia.

Sin embargo, recientemente, la antioqueña dejó claro que está soltera y que no está esperando a nadie de afuera de la competencia.

