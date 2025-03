Camilo Trujillo es el mueble de La casa de los famosos.

En horas del mediodía de este sábado 8 de marzo, se llevaron a cabo los premios de La casa de los famosos Colombia, donde los participantes de la competencia recibieron diferentes galardones y vivieron un momento de gala y diversión, momento que sirvió para calmar la presión que se vive 24/7 en la convivencia.

Uno de los galardones que no sorprendió a los famosos, pero sí al premiado fue el de “El más mueble” de La casa de los famosos Colombia y es que precisamente, el actor, Camilo Trujillo, no se vio muy cómodo al recibir su premio, pues manifestó que no sabe qué más hacer porque cree que hace mucho dentro de la convivencia, sin embargo, recibió el galardón con mucha dignidad, aunque sin disimular su sorpresa.

Melissa Gate es “la más dramática” en La casa de los famosos Colombia

Continuando con la entrega de estos premios, Melissa Gate recibió con mucho orgullo su galardón de la “más dramática” en La casa de los famosos Colombia y al recibir su premio, reveló que así la llamaban sus exnovios, comentario que causó risa entre sus compañeros, pero agradeció por este valioso premio, de hecho, minutos más tarde les dedicó ese triunfo a las mujeres por la conmemoración de este día.

Yina Calderón recibió el galardón de “la más bochinchera” de La casa de los famosos Colombia

Por su parte, otra de las participantes que recibió su galardón con mucho orgullo y la frente en alto fue Yina Calderón, quien se dejó ver feliz por ganar el premio de “la más bochinchera” en La casa de los famosos Colombia, pues justificó que le gusta generar el bochinche y las diferencias porque según ella, para eso es un reality.

Por otro lado, luego de terminar esta gala de premiación, Yina Calderón demostró que sí se merecía este premio, pues no dudó en lanzarle pullas a Melissa Gate, revelando que, si hubiese sido por ella, no habría entregado galardones a “algunas personas”.