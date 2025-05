Britney Spears está de nuevo en el centro de una polémica, en esta oportunidad por ser protagonista de un escándalo en pleno vuelo. La cantante, conocida como la ‘Princesa del pop’, dio a conocer detalles de lo sucedido y manifestó que invadieron su espacio personal.

De acuerdo con lo divulgado por la prensa internacional y la propia Britney Spears, la cantante encendió un cigarrillo dentro del avión y se tomó algunos tragos. La artista de 43 años pensó que era normal en un vuelo privado y terminó ofreciendo disculpas, no sin antes contar lo que vivió.

En un post publicado en su cuenta de Instagram, donde ya suma más de 41 millones de seguidores, Britney Spears subió un video de ella en el vuelo del que tanto se está hablando en las redes sociales.

Junto al video, la estadounidense manifestó que el 22 de mayo tomó por primera vez vodka y dijo que quería un cigarrillo, por lo que su amigo decidió ponérselo en la boca y encenderlo. Ella estaba sorprendida y creía que no tendría líos. Al suceso lo llamó “gracioso”.

Mientras Britney se sentía especial, la azafata decidió pedir ayuda a los auxiliares. Algo que fue “demasiado” para la cantante, quien manifestó sentirse avergonzada.

En medio del texto, la artista estadounidense dijo que la mantuvieron sentada y no la dejaban levantar. Contó que la azafata se aseguró de que tuviera el cinturón de seguridad puesto, pero que a ella no le gustó cómo se lo puso.

“… actuó de una manera extraña… no me gustó la forma en que me puso el cinturón de seguridad e invadió mi espacio”, escribió Spears.