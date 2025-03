El 19 de marzo se celebró el Día Internacional del Hombre, una fecha para conmemorar y exaltar el rol del género masculino en la historia. Una celebración no pasó por desapercibida en La casa de los famosos Colombia.

Las mujeres de La casa de los famosos Colombia quisieron tener un detalle especial con los hombres de la competencia y por eso se organizaron para sorprenderlos.

Aunque muchas de ellas expresaron que el Día del Hombre no existía y que era un invento de ellos mismos, a la final accedieron a homenajear a sus compañeros en su día.

Para esto, decidieron prepararles las comidas del día y también reunirlos en el comedor para brindarles unas palabras de homenaje y felicitación a pesar de sus diferencias.

La primera en tomar la palabras para expresarles un mensaje a sus compañeros en el Día del Hombre fue Karina García, quien se mostró orgullosa por compartir con ellos esta fecha y resaltarles su valor.

Karina fue sincera al expresar que para ella los hombres son el complemento perfecto de las mujeres y que, su presencia las hace muy feliz a ellas, además, dejó claro que ama y le encanta el género masculino.

Quiero desearles un súper feliz Día del Hombre, gracias por existir, son maravillosos, yo amo los hombres, me encantan los hombres, se merecen lo mejor del planeta y son nuestro complemento.

Cada una de las mujeres alzó la mano y les dedicó emotivas palabras a sus compañeros, Norma Nivia por su parte les resaltó la caballerosidad y lo buena onda que han sido todos en el reality del Canal RCN.

Melissa Gate fue otra que se destacó con sus palabras para sus compañeros, eso sí, muy a su estilo, pero con toda la sinceridad del caso, asegurando que a pesar que le han pagado mal algunos todavía tiene esperanza en ellos.

Les quiero decir que los admiro, me encantan los hombres por más mal que me hayan tratado, quiero decir que no todos son iguales, hay peores y otros que valen la pena.