El pasado domingo, la industria musical vivió una de sus noches más esperadas y glamurosas con la celebración de la 67ª edición de los premios Grammy. El evento, que tuvo lugar en el emblemático Crypto.com Arena de Los Ángeles, reunió a los artistas más destacados del momento, quienes desfilaron por la alfombra roja en un espectáculo de talento y emoción.

La ceremonia, transmitida en vivo a millones de espectadores alrededor del mundo, no solo reconoció a los mejores exponentes de la música, sino que también dejó momentos inolvidables con actuaciones en vivo que elevaron el espíritu de la noche.

Artículos relacionados Producciones RCN Así puedes descargar la App del Canal RCN y disfrutar de todas sus producciones

Estos son los artistas que hicieron historia en los Grammy 2025

Desde el inicio, la gala estuvo marcada por la diversidad de géneros y la inclusión de artistas emergentes junto a leyendas consagradas. Entre los grandes triunfadores de la noche destacó Beyonce, quien se llevó a casa el premio más codiciado: Álbum del Año, por su trabajo Cowboy Carter.

Artículos relacionados Premios Grammy Shakira encantó al público de los Grammy 2025 con su presentación en español

Lista completa de ganadores de los Grammy 2025

Mejor álbum del año: Cowboy Carter - Beyoncé

Mejor grabación del año: Not like us - Kendrick Lamar

Mejor canción del año: Not like us - Kendrick Lamar

Mejor álbum vocal pop: Short n' Sweet - Sabrina Carpenter

Mejor interpretación pop en solitario: Espresso - Sabrina Carpenter

Mejor artista revelación: Chapell Roan

Mejor interpretación de dúo/grupo pop: Die With A Smile - Lady Gaga y Bruno Mars

Mejor álbum de música urbana: "LAS LETRAS YA NO IMPORTAN" - Residente

Mejor canción R&B: Saturn - SZA

Mejor grabación pop dance: Von dutch - Charlie XCX

Mejor álbum country: Cowboy Carter - Beyoncé

Mejor álbum rap: Alligator Bites Never Heal - Doechii

Mejor canción rap: Not Like Us - Kendrick Lamar

Mejor actuación rap: Not Like Us - Kendrick Lamar

Mejor álbum rock: Hackney Diamonds - The Rolling Stones

Mejor interpretación rock: Now And Then - The Beatles

Mejor canción rock: Broken Man - St Vincent

Mejor grabación dance/electrónica: Neverender - Justice y Tame Impala

Mejor álbum dance/electronica: Brat - Charlie XCX

Mejor álbum latino tropical: "Las mujeres ya no lloran" - Shakira

Mejor álbum de música mexicana (incluido tejano): "Boca Chueca, Vol. 1" - Carín León

Mejor álbum pop tradicional vocal: Visions - Norah Jones

Mejor álbum de música americana: Trail of flowers - Sierra Ferrell

Mejor interpretación metal: Mea Culpa (Ah! Ça ira!) - Gojira, Marina Viotti & Victor Le Masne

Productor del año no clásico: Daniel Nigro (Can’t Catch Me Now (From The Hunger Games: The Ballad Of Songbirds & Snakes) (Olivia Rodrigo) (S) • Chappell Roan The Rise And Fall Of A Midwest Princess (Chappell Roan) (A) • girl i’ve always been (Olivia Rodrigo) (T) • Good Luck, Babe! (Chappell Roan) (S) • so american (Olivia Rodrigo) (T) • stranger (Olivia Rodrigo) (T))

Compositor del año, no clásico: Amy Allen

Mejor interpretación pop solista: Espresso, Sabrina Carpenter

mejor grabación de dance pop: Von dutch, Charli xcx

Mejor grabación remezclada: Espresso (Mark Ronson x FNZ \r

Working Late Remix)

Mejor interpretación de música alternativa: Flea, St. Vincent

Mejor Álbum de Música Alternativa: All Born Screaming, St. Vincent

Mejor interpretación de R&B: Made For Me (Live On BET), Muni Long

Mejor interpretación de R&B tradicional: That's You, Lucky Daye

Mejor canción de R&B: Saturn

Mejor álbum de R&B progresivo: Why Lawd?, NxWorries y So Glad To Know You, Avery*Sunshine

Artículos relacionados La casa de los famosos Conoce a los participantes de La casa de los famosos Colombia 2025

Los latinos que hicieron historia en LOS Premios Grammy 2025

La noche no solo estuvo llena de grandes momentos para la industria musical global, sino que también fue un reflejo del creciente impacto de los artistas latinos en el escenario internacional. Figuras como Shakira, Residente y Carin León brillaron en esta edición de los Grammy, demostrando la fuerza y diversidad de la música en español.

Con sus triunfos y destacadas presentaciones, estos artistas reafirmaron el lugar de la música latina en el panorama mundial, consolidando su influencia en una de las ceremonias más importantes de la industria.