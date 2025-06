La cantante colombiana Karol Gcontinúa conquistando corazones con el reciente lanzamiento de Tropicoqueta, su quinto álbum de estudio que se estrenó en todas las plataformas digitales el pasado 20 de junio.

Según lo dio a conocer la misma Karol G, con esta nueva propuesta musical, quiso apostarle a exaltar sus raíces latinas y explorar nuevos ritmos que le permitieran nutrir su carrera como artista y, por su puesto, hacer un homenaje a esta región del mundo.

El disco, que está compuesto por 20 canciones, ha logrado una importante acogida por el público y como muestra de ello, actualmente se posiciona como el segundo mejor debut de una artista latina en la historia de Spotify, solo por detrás de su álbum anterior Mañana será bonito.

Además de llamar la atención y estar en el centro de la conversación por atreverse a cantar otros géneros musicales, sin duda, una de las canciones que más ha dado de qué hablar es su tema ‘Papasito’, esto luego de que la artista antioqueña no solo se le midiera a canta algo más tropical, es la primera vez que interpreta una canción en inglés.

¿Por qué Karol G cantó en inglés en su más reciente álbum?

En medio de una reciente rueda de prensa que Karol G ofreció en Francia, dio a conocer que, distinto a lo que muchos creen, la idea de cantar en inglés surgió de una manera inesperada mientras estaba en compañía de Feid.

“Papasito es mi bebé, amo esa canción porque la canción fue hecha primero completamente en español y luego de estar un día con Salo, él empieza a cantar y dice: ‘i wanna be with you’, y en ese momento me di cuenta de que era una muy buena idea”, expresó la artista.