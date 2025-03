Juan Palau revive el reggaetón de los 2000 con ‘Ares’

El cantante bogotano Juan Palau sorprendió a sus millones de fans al sumergirlos en un viaje al pasado con ‘Ares’, su más reciente lanzamiento musical, en el que revive la esencia del reggaetón de los 2000. Con ritmos pegajosos y una vibra nostálgica, el artista de talla nacional apuesta por traer de vuelta la época dorada del género.

Tomando inspiración de los grandes referentes del género urbano de los 2000, Juan Palau logró capturar en un solo tema la esencia de aquella época. Con guiños a canciones icónicas como Ojitos chiquititos de Don Omar y menciones a pioneros como Daddy Yankee, el artista también recordó las redes sociales que marcaron la era, como MySpace.

‘Ares’ ya está disponible en plataformas digitales y, en YouTube, supera las 150 mil visualizaciones. Con este lanzamiento, Juan Palau no solo rinde homenaje a la época dorada del reguetón, sino que también abre la puerta a una nueva etapa en su carrera. Ahora, sus seguidores están ansiosos por descubrir qué más traerá este proyecto a lo largo del 2025 y si ‘Ares’ marcará el inicio de un regreso definitivo al sonido que definió a toda una generación.

Internautas reaccionaron a ‘Ares’, el más reciente éxito musical de Juan Palau

Tras el lanzamiento de la canción, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar. Muchos destacaron la nostalgia del género y cómo los transportó a la época dorada del reguetón.

Algunos aseguraron que este nuevo tema es “un hit, mucha flow”, al punto de no poder sacarlo de sus cabezas: “Temón, no la he podido sacar de mi cabeza”. Incluso, hubo quienes le pidieron al artista más lanzamientos lo antes posible: “Sigue sacando más canciones”.

Lo cierto es que, con este nuevo éxito, Juan Palau sigue ganándose el reconocimiento del público, consolidando su estilo y conquistando a quienes disfrutan del reguetón con esencia clásica. Ahora, sus seguidores esperan con ansias sus próximos lanzamientos. ¿Será este el inicio de una nueva ola del reguetón de los 2000?