El reconocido cantante de música popular, Jhonny Rivera, compartió con sus seguidores su emoción por realizar su primer concierto en uno de los escenarios más importantes de la capital, el Movistar Arena, que tiene una capacidad para entre 10,000 y 15,000 asistentes.

Desde que comenzó a planear su show en este icónico escenario, Jhonny Rivera reveló que encontrar una fecha adecuada fue complicado, dado que es un lugar muy solicitado y costoso. Sin embargo, aseguró que se esforzaría por ofrecer precios accesibles a sus seguidores, quienes lo han apoyado desde sus inicios.

Jhonny también manifestó que trabajaría para que este evento sea memorable, un show que quede grabado en el corazón de los asistentes.

Además, adelantó que contará con artistas invitados que compartirán el escenario con él en un par de canciones, aunque aclaró que su presentación será única y con un toque muy humano, sin revelar más detalles por el momento.

El concierto de Jhonny Rivera en Bogotá se llevará a cabo el 3 de mayo. Recientemente, el cantante expresó su alegría al compartir con sus millones de seguidores que las entradas para su show de celebración por sus 20 años de carrera están a punto de agotarse.

El artista manifestó su entusiasmo por el hecho de que, a pesar de no haber anunciado aún a los invitados especiales de su espectáculo, sus fans han respondido con un apoyo total.

Y sin que suene prepotente porque no es mi intención, pero yo voy a llenar solo el Movistar arena, porque yo no he anunciado invitados, no hay quién diga “no es que yo voy porque va a estar fulano”, no pasa porque yo no he anunciado invitados, yo simplemente he dicho que quiero celebrar mis 20 años de carrera en el Movistar Arena con ustedes. Los amo.