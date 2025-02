J Balvin incursiona en el dancehall junto a Bounty Killer y Beenie Man

J Balvin continúa consolidándose como uno de los artistas más versátiles e influyentes de la escena musical global.

En su más reciente lanzamiento, el colombiano ha logrado reunir a dos íconos del reggae y el dancehall jamaiquino, Bounty Killer y Beenie Man, quienes no compartían un estudio de grabación desde hace más de una década. La colaboración, titulada "Touchdown", marca un hito en la carrera del artista y en la historia de la música urbana.

El tema, que fusiona los ritmos característicos del dancehall con el estilo innovador de J Balvin, es el resultado de un esfuerzo colectivo que incluye al productor haitiano Michael Brun, reconocido por su habilidad para conectar culturas a través de la música.

Brun desempeñó un papel clave en la materialización de este proyecto, facilitando la unión de dos leyendas que han definido el sonido jamaiquino durante décadas.

En un mensaje compartido en sus redes sociales, Balvin expresó su gratitud por la oportunidad de trabajar junto a figuras de tal magnitud, destacando la importancia de este encuentro musical. El artista también reconoció el apoyo de su equipo y la dedicación de todos los involucrados en la producción del tema.

Touchdown 🔥 tengo el privilegio de estar en una canción donde dos de las leyendas más importantes de Jamaica, Bounty Killer y Beenie Man no cantaban juntos hace más de una decada 🇯🇲 BIG UP ⚡️ gracias @michaelbrun 🇭🇹 por hacer esto posible ♥️ much love @area.tasan DANCE HALL