La industria musical en español se llena de color y ritmo con una oleada de estrenos que están renovando las playlists y conquistando audiencias.

En esta primera etapa del año, varios artistas reconocidos y emergentes han presentado nuevos proyectos que reflejan su evolución artística, su conexión con el público y su capacidad de sorprender con sonidos frescos y colaboraciones destacadas.

Estos estrenos no solo consolidan la trayectoria de quienes ya tienen un nombre establecido, sino que también dan espacio a nuevas voces que están marcando una diferencia en la escena musical contemporánea.

A continuación, te contamos todos los detalles de los lanzamientos que están marcando este inicio de 2025.

J Álvarez lanza “Cash Flow - Bonus Tracks”

El reconocido artista urbano J Álvarez vuelve con fuerza con el lanzamiento de “Cash Flow - Bonus Tracks”, una edición especial que presenta tres canciones inéditas: Over, A Remix y Bebesita.

Artículos relacionados Talento internacional Carlos Rivera cierra su “Carlos XX US Tour” por todo lo alto en Los Ángeles

Este nuevo proyecto busca expandir el universo sonoro que el artista ha construido a lo largo de su carrera, manteniendo su estilo característico y añadiendo nuevas propuestas sonoras.

Estas canciones destacan por su mezcla de sonidos urbanos, letras envolventes y un ritmo que invita al movimiento. La producción estuvo a cargo de un equipo con gran experiencia en el género, entre ellos Dj Unic, Efectivou, Axel Martínez y Mr Vla.

Las composiciones fueron desarrolladas por J Álvarez junto a Sinico, Enzo La Melodía e Indica Nay, consolidando un producto musical que conecta con el público desde la primera escucha.

Ovy On The Drums y el éxito de Big Ligas

Ovy On The Drums no solo se ha posicionado como uno de los productores más influyentes de la música urbana, sino que también ha demostrado su visión empresarial con el crecimiento de su sello discográfico Big Ligas.

Fundado en 2018 junto a Kristoman, este sello ha sido clave en el descubrimiento y desarrollo de nuevos talentos en la región.

Big Ligas se ha consolidado como una plataforma integral que abarca desde la producción musical hasta la creación de contenido y marketing.

Gracias a este trabajo, Ovy ha obtenido dos Latin Grammys, un Grammy anglo y ha sido parte de importantes nominaciones como la de “Best New Artist” para Paulo Londra y la exitosa colaboración en Qlona, de Karol G y Peso Pluma, compuesta por Daniel Gutiérrez, uno de sus talentos.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Así habría reaccionado WestCol al embarazo de su expareja Aida Victoria Merlano

Alejo presenta “NENA” tras su gira en España

Después de una exitosa gira por España, Alejo regresa con el sencillo “NENA”, una canción que reafirma su estilo directo, enérgico y auténtico.

Este nuevo lanzamiento es el segundo del año, tras la publicación de Aprovéchalo, y promete ser uno de los temas más sonados de la temporada por su fuerza rítmica y su lírica pegajosa.

Con “NENA”, Alejo continúa posicionándose como una de las voces más jóvenes y relevantes del reggaetón.

El tema ha sido recibido con entusiasmo por sus seguidores y será parte de su presentación en el Holika Festival en Miami, donde compartirá escenario con reconocidos artistas del género como Yandel, María Becerra, Alexis y Fido, Jhayco y Saiko, consolidando su presencia en el panorama internacional.

U BANDA y su homenaje romántico en bossa nova

La agrupación colombiana U BANDA presenta El otro lado de la historia, un tema que llega justo en el mes de febrero, acompañado por una producción visual que enmarca una narrativa de amor y emociones.

La canción fusiona bossa nova y pop latino, con una interpretación vocal sensible y armoniosa a cargo de Sergio Lizarazo y Gabriela Barrero.

El video oficial, grabado en un ambiente de bar y dirigido por Otto Nieves y Ana Heincke, acompaña perfectamente la intención emocional de la canción. U BANDA, originaria de Duitama, Boyacá, continúa ganando reconocimiento en el público nacional gracias a su propuesta diferente, letras cuidadas y arreglos que destacan por su calidad y sensibilidad artística.

Joaquín Guiller resalta la vida rural con “El Agropecuario”

El cantante de música popular Joaquín Guiller presenta su más reciente sencillo, El Agropecuario, un homenaje a los trabajadores del campo colombiano. Con esta canción, el artista busca visibilizar el esfuerzo y la dedicación de quienes, desde zonas rurales, luchan día a día por alcanzar sus metas y construir un mejor futuro.

La composición fue realizada por Guiller en colaboración con Hugo Fernando Marín, Cristian Álvarez y Katherine López, bajo la producción de Georgy Parra.

El videoclip muestra a un hombre sencillo, trabajador y orgulloso de sus raíces, rompiendo con el estereotipo de éxito y enfocándose en una representación auténtica del agro colombiano. Este tema se convierte en un nuevo himno para quienes llevan el campo en el corazón.

TRIBU STARS vuelve con “AUXILIO”, su nueva champeta

La agrupación TRIBU STARS regresa a la escena musical con AUXILIO, una champeta cargada de energía y alegría, que marca el inicio de una nueva etapa en su carrera. Este sencillo es el primer adelanto de su próximo EP ¡PIRRR CHAMPÉ! y llega acompañado por un videoclip vibrante y colorido, que resalta la esencia del grupo.

Después de un tiempo de pausa creativa, el grupo vuelve con una propuesta renovada que mantiene su esencia afrocaribeña y su capacidad de conectar con el público a través del ritmo y el baile.

AUXILIO no solo invita a disfrutar, sino que reafirma el lugar de TRIBU STARS como uno de los referentes actuales de la champeta colombiana.