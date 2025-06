Wendy Guevara, conocida por su participación en el programa La Casa de los Famosos México, anunció en las últimas horas, que emprenderá acciones legales contra una persona que, según lo explicó, habría falsificado su firma aprovecharse de su imagen.

De acuerdo con la versión que Wendy Guevara dio durante un en vivo, el incidente involucra la “usurpación de su identidad”, delito que calificó como “muy grave”. Según detalló la influencer, los hechos ocurrieron mientras se encontraba en Washington, cuando alguien habría firmado documentos haciéndose pasar por ella.

“Que se hagan pasar por ti, vayan y firmen documentos o algo así como si fueras tú, eso es un delito muy grave y ahora se van a atener a las consecuencias, porque yo no me voy a dejar de nadie, ya basta. Gracias a Dios me di cuenta, entonces vamos a ver eso”, fueron las palabras de la creadora de contenido.