James Rodríguez se ha consolidado como una de las grandes figuras del fútbol, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, desde su llegada al Club León de la Primera División de México.

Con su desempeño en la Liga MX, el colombiano ha capturado la atención de los medios deportivos en México y continúa siendo protagonista, acumulando elogios por sus destacadas actuaciones en el campo.

¿Cuántos goles ha hecho James desde su llegada al Club León?

En apenas 7 partidos disputados con el Club León, James ha logrado anotar 2 goles y ofrecer 4 asistencias, lo que resalta su capacidad y aporte al equipo ‘esmeralda’.

Este impresionante inicio ha consolidado al jugador como una de las figuras más importantes de la liga mexicana y como un referente para el equipo que actualmente lidera en la tabla.

Periodista mexicano llama a James Rodríguez ‘fracasado’

A pesar de su éxito en México, James Rodríguez no ha logrado convencer a todos los periodistas deportivos en el país. En un debate reciente en un programa televisivo mexicano, el periodista Luis Fernando Ibarra cuestionó si el colombiano está a la altura de ser considerado el mejor futbolista de la liga azteca.

Según Ibarra, el desempeño de James en equipos anteriores, como el Rayo Vallecano y el Bayern Múnich, no ha sido satisfactorio: “En el Rayo Vallecano fue una auténtica decepción, no pudo cumplir con lo que se le pedía”, expresó Ibarra, quien también mencionó que el paso de James por el Bayern Múnich no dejó una huella positiva.

El periodista también señaló que, a pesar de los éxitos que James pudo haber tenido en el Real Madrid, estos logros datan de hace algunos años, lo que le resta relevancia. Ibarra comparó a James con otros futbolistas de la Liga MX, mencionando a figuras como Sergio Ramos, Canales, Lucas Ocampos y Oliver Torres, quienes, según él, están por encima del colombiano en la actualidad.

A pesar de estas críticas, James Rodríguez ha demostrado ser un jugador clave para el Club León. Con 6 contribuciones directas a goles (2 goles y 4 asistencias), sigue siendo un titular indiscutible para el técnico Eduardo Berizzo.

El sábado 22 de febrero, el equipo del colombiano se enfrentará a los Tigres, teniendo una nueva oportunidad para seguir demostrando su talento y silenciar las críticas, en un partido complicado contra uno de los equipos más fuertes de la liga.