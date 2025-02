El mundo de la música quedó consternado el pasado 17 de febrero con la muerte de la cantante Francisca Viveros Barradas mejor conocida como Paquita la del Barrio a sus 77 años de edad.

El fallecimiento de la artista se produjo al parecer por un paro cardiaco fulminante, el cual le habría dado a Paquita la del Barrio mientras dormía en su casa.

Tras la muerte de Paquita, varios de sus familiares han dado declaraciones a los medios de México en donde han contado detalles de los percances de salud que venía presentando la cantante.

Una de esas personas en hablar fue la hija adoptiva de Paquita, Martha Elena, quien expresó su gran dolor tras la partida de su mamá y los homenajes que tienen para darle el último adiós a la intérprete de 'Rata de dos patas'.

Aunque Martha Elena siempre se mantuvo alejada de los medios de comunicación durante la carrera artística de su mamá, este acontecimiento la hicieron ceder y romper su silencio sobre lo sucedido.

Martha Elena confesó que Paquita la del Barrio siempre estuvo presente en su vida y la acompañaba en sus proyectos personales, exaltando su rol como mamá.

Sin embargo, en medio de la entrevista la reportera le indagó por unas marcas y heridas en su rostro, a lo que la hija de Paquita la del Barrio reveló que eran producto de un accidente que había tenido tras enterarse de la noticia de la muerte de su mamá.

“Cuando me dijeron que mi mamá se había muerto, me caí y me golpeé la cara".