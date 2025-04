Las declaraciones de Irina Baeva sobre su separación de Gabriel Soto han reavivado el interés en la que alguna vez fue una de las parejas más comentadas del espectáculo.

En una entrevista reciente con el programa Montse & Joe, la actriz rusa abrió su corazón y compartió detalles sobre el fin de su relación con el actor mexicano, afirmando que las infidelidades por parte de él fueron el motivo principal del rompimiento.

¿Irina confirmó que Gabriel Soto le fue infiel?

Aunque en ningún momento mencionó directamente el nombre de Soto, las referencias eran más que claras. “Mi relación pasada terminó por las infidelidades por parte de él, las cuales son públicas. Todo el mundo se enteró mucho antes que yo”, aseguró con firmeza.

Irina también negó haberlo dejado solo cuando él enfrentaba problemas de salud, aclarando que siempre estuvo presente cuando era necesario.

Durante la entrevista, recordó el momento exacto en el que todo cambió para ella: “Iba en mi camioneta, vi un mensaje, mi mente hizo crack y dije: ‘Es hasta aquí’”. Ese instante marcó el punto final de su historia de amor, luego de casi seis años juntos.

¿Hubo violencia en la relación?

Baeva también confesó que durante mucho tiempo no fue consciente del tipo de relación que vivía, y solo recientemente logró identificar ciertas formas de violencia emocional. “Gracias a Dios no fue física, pero sí hubo cosas que hoy, al mirar atrás, no me explico cómo pude permitir”, expresó con una mezcla de alivio y reflexión.

¿Cómo reaccionó Gabriel Soto a las declaraciones?

Las reacciones no se hicieron esperar, y aunque Gabriel Soto decidió no ofrecer declaraciones directas, recurrió a sus redes sociales para compartir un video con una escena inspiradora de Rocky Balboa.

En el clip se escucha: “Ni tú, ni yo, ni nadie va a golpear tan fuerte como la vida… pero se trata de lo fuerte que eres golpeado y seguir adelante”. El mensaje, aunque sin destinatario claro, fue interpretado por muchos como una respuesta simbólica a su expareja.

¿Gabriel Soto responderá públicamente?

De manera oficial, su representante comunicó que el actor ha optado por no hablar más del tema ni referirse a terceras personas. Aun así, sus publicaciones dejan entrever que las palabras de Irina no le resultaron indiferentes.