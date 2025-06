J Balvin, el reconocido cantante colombiano, es tendencia en las redes sociales luego de que la actriz mexicana Bárbara de Regil lo acusara de coquetearle durante importantes premios. Además, la mujer lanzó comentarios ofensivos en su contra.

¿Por qué Bárbara de Regil acusa a J Balvin de coquetearle?

En conversación dentro de un reality, Bárbara de Regil le comentó sobre el día que tuvo que entregarle un premio a J Balvin y cómo él dos años después del evento le coqueteó.

La actriz mexicana comentó que había puesto un recuerdo en sus redes sociales de aquel día y etiquetó al artista. Según sus palabras, fue en ese momento que Balvin le escribió por DM con un comentario coqueto, pero a los minutos se retractó al ver que estaba casada.

Me escribió ‘vuélvemelo a entregar’… ah no, perdón, eres casada

Bárbara mencionó que al leer el comentario decidió responderle para dejarle claro que, aunque no estuviera casada, él no era su tipo. Sin embargo, los comentarios de la actriz no terminaron ahí, pues lanzó un comentario ofensivo en contra del artista.

¿Cuál fue el comentario ofensivo que Bárbara de Regil hizo sobre J Balvin?

La actriz Bárbara de Regil generó polémica al referirse a J Balvin con desconfianza, al punto de compararlo con alguien que podría robar.

Según sus palabras, no solo afirmó que el cantante no era su tipo, sino que además aseguró que, al verlo, lo único que le provocaba era entregarle sus pertenencias.

Y yo respeto a J Balvin por la gran carrera que tiene, pero con todo y la voz, carrera y dinero que tiene, lo que me provoca cuando estoy frente a él no es entregarle un premio… ¡es entregarle mi reloj, mi cartera y mis cosas!

Las declaraciones no pasaron desapercibidas y rápidamente encendieron las redes sociales, donde muchos las calificaron como ofensivas y fuera de lugar. Hasta el momento, J Balvin no se ha pronunciado al respecto.