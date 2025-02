Ángela Aguilar ha estado en el centro de varias controversias en los últimos años. Una de las más comentadas ha sido su relación con Christian Nodal, iniciada poco después de que el cantante finalizara su relación con Cazzu, con quien tiene una hija. Este hecho desató una gran reacción en redes sociales y sigue siendo tema de debate entre seguidores y medios de comunicación.

Recientemente el diseñado Jacob Meyer, a través de una entrevista para el programa ‘El gordo y la flaca’ reveló que, presuntamente, la reconocida cantante mexicana Ángela Aguilar no le devolvió dos de sus exclusivos diseños que le prestó años atrás y según dio a conocer en ese entonces, la cantante mexicana asistió con su mamá a su tienda en búsqueda de unas prendas para asistir a un evento.

Ella vino con su mamá, creo que tenía 16 años en ese tiempo. iba para unos premios de influencers en México, ella era una chica muy hermosa y yo quería ayudarla, con ese propósito que siempre he tenido como diseñador.

Aseguró que en su momento le pidieron dos exclusivos vestidos que ya habían lucido otras reconocidas celebridades también reveló que no le gusta que vestidos que han usado otras famosas salgan de su tienda, a menos que a la artista que ya lo usó no tenga inconveniente alguno.

No le cobré nada, yo usualmente cobro un alquiler, o los vendo, o algo, pero ella me prometió que se los iba a poner, que me iba atraer fotos y que los traería de vuelta. Las primeras dos semanas yo la llamaba y le preguntaba “¿Todo está bien?” y después perdí el contacto.