La empresaria Yina Calderón respondió a los comentarios negativos que ha recibido tras apoyar a la influenciadora Melissa Gate en su nueva faceta como cantante.

La creadora de contenido ha compartido varias historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 700 mil seguidores, en las que ha demostrado su respaldo a su excompañera Melissa Gate, con quien antes tenía una rivalidad, pero que durante su participación en La casa de los famosos Colombia logró entablar una amistad.

La paisa está debutando como cantante luego de que su canción 'Reales' se volviera viral, logrando presentarla por primera vez en los Premios Icono.

La empresaria decidió contestar a quienes la juzgaron y señalaron que le estaba "lambiendo" a Melissa Gate luego de su salida de La casa de los famosos Colombia, cuyo reality ganó el cantante Altafulla tras haber obtenido un 51% de los votos por parte del público.

"El hecho de que yo apoye la canción de Melissa, que la etiquete o que apoye su música y que le diga que la voy a apoyar en su show en los Icono no quiere decir que yo le esté lambiendo, yo no necesito nada de nadie, yo tengo trabajo, empresa, no vivo mal, soy igual de reconocida, lo que pasa es que soy firme con los firmes", dijo.