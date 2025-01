Yina Calderón no deja de dar contenido, pues hace unos días se anunció como participante oficial de La casa de los famosos Colombia. Sí, la exprotagonista de novela va a ser parte del reality en vivo, el cual comienza el próximo domingo 26 de enero a las 8:30 p.m. en el Canal RCN.

Como era de suponerse, Calderón estuvo en las instalaciones del Canal RCN y al volver a su casa contó parte de su experiencia, a la vez que dio a conocer que va a llevar a cabo una despedida antes de que empiece el formato de convivencia donde va a participar con otros reconocidos rostros.

De acuerdo con la exprotagonista de novela, le fue divino en el Canal RCN porque siempre la tratan bien y ella no tiene que aparentar nada.

"Yo soy lo que soy, bebés. No me voy a poner a aparentar, a decir no es que yo ahora no, nenes, lo que yo soy. De verdad siento que esa casa va a estar compleja", comunicó Yina Calderón.