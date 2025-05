La influencer y empresaria Yina Calderón no ha dejado de aparecer en redes sociales después de ser eliminada de La casa de los famosos Colombia 2025. Inclusive, pese a que se sometió a un procedimiento médico, la polémica mujer no desaprovechó el momento para figurar.

Es común que todos los días Yina Calderón tome su teléfono celular y se pronuncie. Ante esto, apareció criticando a nada más y nada menos que las influenciadoras y amigas Dani Duke y La Segura.

Sí, Yina no se quedó callada y arremetió contra la paisa y la caleña. La razón de esto se debe a La casa de los famosos y una opinión de pasado.

Recientemente, Dani Duke recalcó que su apoyo es para Altafulla en el reality del Canal RCN; de hecho, remarcó que es su favorito y le gustaría que llegara a la final. Para Yina Calderón, las palabras de la antioqueña son por conveniencia.

"Yo no entiendo a Dani Duke, o sea, es conveniencia o qué es... Apoyó al novio (La Liendra), es algo que tiene que ser así, pero luego apoyó a Melissa y entonces luego apoyó a Karina y ahora está apoyando a Altafulla... No entiendo, ustedes no pueden ser así, tienen que ser de una sola hasta el final", según Yina Calderón.