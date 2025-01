La cantante Yailin ‘la más viral’ provocó diversas opiniones en redes sociales luego de mostrarse con su hija Cattleya, fruto de su pasado matrimonio con el artista Anuel AA.

¿Qué cantó y bailó Yailin con su hija Cattelya?

La dominicana compartió un video en sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, en el que se mostró enseñándole una de sus canciones a la pequeña.

Artículos relacionados Producciones RCN Así puedes descargar la App del Canal RCN y disfrutar de todas sus producciones

En la grabación se ven las dos en su hogar, mientras Yailin le pone su canción titulada “Bing Bong”, cuyo videoclip suma más de 107 millones de reproducciones en YouTube con menos de tres meses de haberlo estrenado.

La cantante se ve feliz bailando y viendo la reacción de la niña mientras escucha y también baila la canción, además de tararearla.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el video de Yailin con Cattleya escuchando su música?

Tras su publicación, miles de internautas reaccionaron, algunos llenándola de elogios por la gran madre que es con su hija, mientras que otros criticaron su forma de educarla juzgando el presentarle sus canciones subida de tono.

“No le pongas eso a la niña por Dios”, “qué más se puedes esperar”, “pero cómo le enseñas esa música”, fueron algunas de las críticas que recibió la joven.

Artículos relacionados Adria Marina Adria Marina, de MasterChef Celebrity, mostró a su novio y derrochó romanticismo

Sin embargo, Yailin ha hecho caso omiso a los comentarios negativos que ha recibido y disfruta del cariño de sus seguidores que no pararon de elogiarlas con mensajes como “Cattleya está hermosa”, “esa bebé está gigante, divina”, “madre e hija bellísimas”.

Por ahora, la artista continúa compartiendo tiempo con su hija y trabajando en nueva música, con la que espera seguir enamorando a sus fieles admiradores.

Por su parte, no se ha vuelto a pronunciar sobre sus diferencias con el cantante Anuel AA, a quien ha acusado de no responder por su hija y no darle permiso para que pueda viajar con la niña fuera de Republica Dominicana.

Artículos relacionados La casa de los famosos Conoce a los participantes de La casa de los famosos Colombia 2025

Recientemente, el artista se mostró muy feliz por darle la bienvenida a su cuarta hija Emmaluna, producto de su relación con la modelo venezolana Laury Saavedra, de quien sigue mostrándose muy enamorado.