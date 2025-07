El influenciador Westcol reveló a sus millones de fanáticos que ha estado en medio de un difícil proceso de dejar de consumir por su bienestar físico.

En una transmisión en vivo el streamer confesó que vivió momentos bastantes complejos al intentar dejar cierta adicci*.

"Yo estuve llorando mucho tiempo por ansiedad, no lo sabe ni mi entrenador ni nadie porque a mí no me gusta demostrar esa debilidad con nadie. Cuando dejé la mari*** hace como un mes, entre en abstinencia y eso es una ansiedad. Te duermes y tienes pesadillas bruscas", dijo.