Violeta Bergonzi recibió reconocimiento por su labor como periodista

La presentadora Violeta Bergonzi recibió un reconocimiento Internacional al aporte social por parte de la Comunidad Internacional de Comunicaciones.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 600 mil seguidores, compartió un carrusel con varias fotografías en las que se mostró luciendo su reconocimiento por su labor de periodista.

En las instantáneas se dejó ver luciendo un vestido largo junto a Natalia Ponce de León, a quien agradeció por estar allí y expresarle que encontró el “para qué” en su labor profesión.

En la publicación, la participante de MasterChef Celebrity detalló que desde que eligió su carrera profesional como comunicadora social y periodista supo que ese sería el camino para ser feliz y encontrar su propósito.

"He podido desde el entretenimiento llevar alegría a hogares colombianos y también de dar a conocer fundaciones de mi país e historias de vida que he podido contar para visibilizar niños y mujeres en estado de vulnerabilidad (...) hoy me siento más comprometida de nunca a seguir poniendo mi granito de arena por un país mejor", escribió.