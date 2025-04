Shaira celebró sus 22 años rodeada de mariachis en México

La joven cantante colombiana Shaira, conocida por su talento y carisma, celebró su cumpleaños número 22 de una manera muy especial. Rodeada de mariachis y en compañía de sus seres queridos, la artista compartió este momento con sus seguidores a través de una emotiva publicación en Instagram.

La celebración, que tuvo lugar el 17 de abril de 2025, estuvo llena de música, alegría y mensajes de felicitación de sus fans, quienes no dudaron en expresar su cariño y admiración por la cantante.

Recientemente, en su Instagram, Shaira compartió fotos y videos de la fiesta, donde se la veía disfrutando de la música de los mariachis y rodeada de amigos y familiares. La cantante agradeció a todos por sus mensajes de felicitación y expresó su gratitud por el apoyo constante de sus fans:

No es un año más vieja, es un año más sabia ! ✨

Hoy en mi cumpleaños número 22 agradezco todo lo que he vivido lo que he disfrutado y lo que he superado , me siento una mujer orgullosa del proceso que llevo , tengo todo lo que siempre he querido...