El reconocido actor Salomón Bustamante preocupó a sus seguidores al compartir una delicada situación que ha vivido últimamente en su barrio. El famoso aseguró sentirse acosado por un hombre que lo ha perseguido en varias ocasiones.

Salomón Bustamante hizo fuerte denuncia tras vivir situación incómoda con un hombre

A través de sus redes sociales, Salomón Bustamante compartió un inesperado video en el que relató la delicada situación que ha vivido en su barrio. El actor reveló que, en al menos tres ocasiones, un hombre lo ha perseguido por las calles de la zona, obligándolo a tomar medidas para evitar que descubra dónde vive.

Salomón Bustamante denunció haber sido acosado. (Foto Canal RCN).

“Esta es la tercera vez que me siento acosado por donde vivo. Hay una persona, especialmente un hombre, con quien me he cruzado dos veces mientras desayuno. A veces, el man se me queda mirando, siento que me persigue, y me ha tocado dar un par de vueltas por el barrio para que no sepa dónde vivo”, explicó.

Bustamante también comentó que esta situación le genera mucha angustia, ya que, aunque el hombre lo ha seguido en varias ocasiones, no ha hecho nada concreto que le permita confrontarlo directamente.

Por ahora, Salomón sigue atento a cualquier movimiento extraño en su entorno, mientras muchos en redes le envían mensajes de apoyo y le piden que no deje pasar por alto este tipo de señales. Sin embargo, hubo quienes tomaron su denuncia como algo sin importancia y hasta criticaron al actor.

Salomón respondió a críticas tras denunciar delicada situación de acoso en su contra

Luego de que algunos internautas se burlaran de la denuncia por acoso hecha por Salomón Bustamante, el actor decidió responder con un contundente mensaje. En sus palabras, consideró hipócrita que algunas mujeres se mofaran de su situación, ya que, según él, si los roles fueran invertidos, su mensaje habría recibido más apoyo.

“Lo que más me llama la atención es la cantidad de machos pelo en pecho y algunas mujeres tan machistas. Si les pasara a ellas, sería muy diferente… saldrían algunas con el famoso #NiUnaMenos”, expresó.