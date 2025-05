La noche del lunes 5 de mayo, se celebró el evento más importante de la moda, se trata nada más ni nada menos que la Met Gala 2025.

¿Cómo fue la aparición Hailey Bieber en el Met Gala 2025?

Una de las apariciones más importantes de la noche fue Hailey Bieber, pues se considera una de más mujeres más influyentes de la industria de la moda. La modelo deslumbró en la alfombra azul en el Museo Metropolitano de Arte de New York.

Hailey desfiló con un vestido tipo blazer negro con escote de V, medias transparentes y sandalias de plataforma.

En el Met, también hubo varias celebridades donde pudieron compartir con la modelo, como una de sus mejores amigas, Kendall Jenner y más compañeras como Kylie Jenner, Kim Kardashian, Gigi Hadid y muchas más.

¿Por qué Justin Bieber no fue a la Met Gala 2025?

La ausencia de Justin Bieber, esposo de Hailey Bieber, en la reciente Met Gala generó muchas preguntas entre sus seguidores. En semanas anteriores, el cantante fue visto en un concierto donde su comportamiento y actitud frente a otras personas llamaron la atención y provocaron diversas reacciones.

Durante ese mismo periodo, Justin compartió en redes sociales que estaba viendo el partido de hockey entre los Toronto Maple Leafs y los Florida Panthers. Incluso circuló un video en el que se le ve relajado en un sofá, acompañado por un amigo, mientras disfrutaba del juego.

Como era de esperarse, las reacciones de sus seguidores no tardaron en llegar. En redes sociales, muchos se tomaron la situación con humor y comentaron que ahora entendían por qué Hailey Bieber asistió sola al Met Gala.

¿Cuál fue el mensaje de Justin Bieber a Hailey Bieber?

Aunque el cantante de pop no se encontraba en el evento, no desaprovechó la oportunidad para compartir una foto de su esposa Hailey en el after party.

Aunque la pareja no ha hablado sobre la ausencia del cantante, probablemente seguirán compartiendo momentos juntos al lado de su pequeño hijo.