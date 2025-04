Gerard Piqué, exfutbolista del FC Barcelona y empresario detrás de la Kings League, ha vuelto a estar en el foco mediático. Esta vez, por un video donde aparece compartiendo con una mujer pelirroja en Miami, lo que desató rumores sobre una posible crisis con su actual pareja, Clara Chía Martí. Sin embargo, ya se ha revelado la identidad de la mujer.

¿Quién es la mujer con la que fue visto Gerard Piqué?

De acuerdo con Jordi Martin, el paparazzi que reveló la infidelidad del exjugador con Clara Chía, la mujer que aparece junto a Gerard Piqué en el video viral sería la actual pareja del streamer colombiano Westcol.

El español aseguró que las imágenes fueron grabadas en una reconocida heladería de Miami llamada, donde Piqué fue visto acompañado por ambos.

El exjugador Gerard Piqué fue captado con una mujer en Miami. (Foto de AFP)

El video causó confusión en redes sociales debido a la cercanía entre Piqué y la pareja de Westcol. Sin embargo, poco después se aclaró que se trató de una reunión casual y pública entre conocidos, sin connotación romántica.

Jordi Martin quien confirmó la identidad de Valka y aseguró que no existe ninguna relación sentimental entre ella y Piqué, desmintiendo así las versiones de infidelidad. Sin embargo, los internautas resaltaron que la cantante tiene el pelo negro y no pelirrojo. También hay quienes dicen que en realidad era Clara Chía con un nuevo look o usando peluca.

¿Qué hace Gerard Piqué en Miami?

El motivo principal del viaje de Gerard Piqué a Miami habría sido pasar tiempo con sus hijos, Milan y Sasha, mientras Shakira sigue de gira con “Las mujeres ya no lloran world tour”. Además, este tipo de viajes son habituales para el exfutbolista, quien mantiene la custodia compartida.

Piqué habría aprovechado su estadía en Estados Unidos para sostener reuniones relacionadas con sus negocios, especialmente la expansión internacional de la Kings League, su proyecto deportivo que combina fútbol, entretenimiento y redes sociales. Miami se ha convertido en un punto estratégico para conectar con creadores de contenido latinoamericanos e influencers.

¿Por qué Gerard Piqué se reunió con Westcol?

La reunión entre Gerard Piqué y Westcol, uno de los streamers más populares de Colombia, no fue casual. Desde hace meses, Piqué viene explorando nuevas alianzas con figuras del entretenimiento digital para llevar la Kings League a otros países de habla hispana.

Gerard Piqué y Clara Chía desatan rumores sobre la estabilidad de su relación. (Foto de AFP)

Westcol sería un aliado clave para ingresar al mercado latinoamericano. En ese contexto, se cree que al encuentro en Miami también habría asistido Valka, pareja del streamer.

¿Sigue Gerard Piqué con Clara Chía?

A pesar de los rumores, no hay señales públicas de una ruptura entre Gerard Piqué y Clara Chía. Ninguno ha hecho declaraciones sobre su situación sentimental.

El propio Jordi Martin aseguró que desde que Piqué y Shakira hicieron oficial su separación, sólo ha visto al exjugador del Barcelona con Clara y que no conoce alguna infidelidad de su parte. Por lo que todo indica que su relación sigue estable.