La influenciadora Ornella Sierra conmovió a miles de sus fanáticos luego de mostrarse llorando al recordar todo lo que ha logrado superar.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, compartió un video en el que reveló lo mucho que ha logrado remodelar su apartamento luego de mudarse a Bogotá tras su participación en La casa de los famosos Colombia para luchar por sus sueños.

En la grabación la joven no pudo contener el llanto al revelar lo orgullosa que se siente de sí misma por no desistir y haber aguantado tantos problemas y lluvia de críticas en redes sociales tras pleitos personales en los que se vio envuelta.

"Yo soy muy tesa, ustedes no tienen ni idea por la cantidad de cosas por las que yo pasé este año, este año me pasó de todo. Yo em imagino que ustedes sabrán y me tocó tragarme demasiado", dijo entre lágrimas.