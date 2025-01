La creadora de contenido Ornella Sierra ha acaparado la atención mediática en el último tiempo desde que se confirmó su rol como host digital de La casa de los famosos Colombia 2025.

El salto a la fama de la creadora de contenido se dio tras su participación en el reality del Canal RCN en donde logró demostrar su carisma y personalidad.

Sin embargo, aunque en la actualidad esté viviendo uno de sus mejores momentos a nivel profesional y personal, recientemente confesó que hace un año era todo lo contrario.

Ornella Sierra compartió una inédita foto suya del día que fue a la rueda de prensa de La casa de los famosos 2024, en donde llegaba como una conocida creadora de contenido.

Ornella compartió esta foto con un mensaje en el que les contó a sus seguidores que ese día había pasado por mucha tristeza al sentirse insegura en el evento público.

Se los juro que ese día me fui temprano, me sentía tan chiquita, insegura, yo decía, ¿qué hago aquí? Incluso me senté en una esquina y me fui llorando.