El cantante y presentador de Buen día, Colombia, Orlando Liñán, fue víctima de la delincuencia que azota al país en los últimos años, esto tras ser atracado en la puerta de la portería de su casa.

Orlando Liñán sorprendió en la noche del 2 de febrero al publicar unos videos en sus historias de Instagram en donde les contaba a sus seguidores que acababa de ser víctima de la delincuencia.

El presentador les narró a sus seguidores cómo sucedió todo, según contó, al bajarse de un vehículo que lo deje al frente de la portería del edificio en donde vive se percató de la presencia de un sujeto sospechoso.

A pocos metros de ingresar a la portería sintió una persona correr destrás suyo y al voltear a mirar se dio cuenta que era un aparante ladrón que venía con un arma de fuego en sus manos.

Aunque el presentador intentó correr e ingresar a su edificio no alcanzó a abrir la puerta, por lo que el aparente atracador lo detuvo y le quitó varios objetos de valor.

Yo voy caminando a la entrada de mi edificio, cuando siento que alguien viene detrás y veo que venía el delincuente con un revolver, al verlo lo que hago es intentar entrar a mi edificio, pero me choqué con la puerta.

Orlando Liñán reveló que le robaron una cadena y un costoso reloj, sin embargo, el cantante aseguró que estaba agradecido con Dios porque pensó que le iban a dispar#r.

El presentador de Buen día, Colombia contó que nunca pensó en lo material, ya que sentía que esa persona quería era acabar con su vida, por lo que solo pensaba en su vida.

Por un momento pensé que me iban a dispar#r porque el atracador me tenía apuntado. Darle gracias a Dios por esta oportunidad que me da.