No hay nada que haga más feliz a Marcelo Cezán, presentador de La casa de los famosos Colombia 2025, que compartir con su familia. El reconocido actor y locutor tiene un sólido hogar formado al lado de su esposa, la cantante Michelle Gutty, quienes dieron a luz a su hijo Fabricio.

Desde hace semanas, el nombre de Marcelo está tomando relevancia porque volvió al Canal RCN, lo más sorprendente es que va a compartir set con la actriz Carla Giraldo; la dupla se va a encargar de presentar las galas principales de La casa de los famosos, reality show que dentro de poco comienza.

A Marcelo Cezán lo admiran por su carisma, pero también por el amor incondicional que tiene junto a su familia. Es por ello que, recientemente, compartió varias fotografías en las que está con su compañera sentimental y su hijo, algo que enamoró a sus seguidores.

A través de una publicación compartida en Instagram, el también locutor dejó ver cómo empezaron sus primeras semanas de 2025. En las fotos, el presentador de televisión, su esposa e hijo aparecen felices, también es posible observar que estaban trabajando, puesto que en una de las instantáneas hay una cámara externa.

Como descripción de la fotografía, Michelle Gutty escribió que, efectivamente, comenzaron el año laborando, a la vez que indicó que su propósito para este 2025 es vivir con sentido, valorando cada instante y enfocándose en el presente.

"Vivir agradecida de verdad por abrir los ojos, respirar, caminar, comer, por mi esposo y mi hijo, por todo. Pero no de dientes para afuera, salir de la queja, del reclamo, del anhelo, de lo que aún no llega. Porque el tiempo es lo único que no puede regresar, así que quiero disfrutar cada segundo de mi vida con sus altos y bajos y saborearme la oportunidad de estar en esta vida procurando ser mejor en todo", se lee en las fotos familiares.