La creadora de contenido y empresaria Luisa Fernanda W apareció hablando en un video acerca de cómo identificar a las amigas falsas, algo que produjo diferentes puntos de vista en su Instagram.

Desde hace meses, la compañera sentimental de Pipe Bueno empezó a crear un contenido diferente al que estaba acostumbrada, entre ellos el tema de la superación personal. Por lo tanto, habló de esas personas que resultan siendo tóxicas y no unas amigas como tal.

¿Qué es lo primero que nota Luisa Fernanda W cuando una amiga es falsa?

De acuerdo con la influenciadora antioqueña, identificar una amiga falsa no es una tarea sencilla. No obstante, con el paso del tiempo ella aprendió a saber con quién sí y con quién no.

"En primer lugar, la amiga que solo está cuando le conviene. Esas que solo están cuando necesitan un favor o contacto, dinero, y por lo general esas desaparecen cuando uno necesita apoyo de ellas", comunicó Luisa Fernanda W.

A renglón seguido, la creadora de contenido recalcó que una 'red flag' para ella que la impresiona son las amigas que no se alegran por los logros; de hecho, expresó que ese tipo de amigas son las parece que se alegran, pero lanzan comentarios sarcásticos o demuestran una risa hipócrita.

"Ahora esas amigas que hablan mal de ti a tus espaldas, pues no son tus amigas. Si yo me entero de que hay rumores que una de mis amigas está hablando mal de mí, o sea, yo la alejo de inmediato", confesó la empresaria.

Luisa Fernanda W sobre algunas personas: "Eso no es una amiga Jamás"

Asimismo, contó que otra señal para identificar a una amiga falsa es aquella que no respeta los límites o cuando uno se ve con alguien y termina "drenado", es decir, sin energía.

Para finalizar, Luisa Fernanda W añadió que otra señal definitiva para saber si una amiga es tóxica es cuando no hay una defensa, es decir, nota que están hablando mal y sigue la corriente.