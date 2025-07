Lina Tejeiro reveló por qué ha estado tan ausente de las redes

La actriz Lina Tejeiro reveló a sus millones de fanáticos las razones por las que ha estado tan ausente en redes sociales.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 10 millones de seguidores, activó la herramienta de preguntas y allí la cuestionaron al respecto, donde detalló que ha estado pasando por momentos bastantes complejos en su vida y eso la ha alejado de estas plataformas.

"He tenido que enfrentarme a muchos retos personales. Están pasando tantas cosas al mismo tiempo y quiero hacerlas y solucionarlas que estoy teniendo demasiado estrés", confesó.

Indicó que ella es muy estricta y quiere hacer todo al mismo tiempo, provocando que se genere mucha presión y estrés, por lo que, termina alejándose de todo.

"Mi solución es esconderme de todo, del mundo, de las redes, de todo. Me desconecto hasta de mí misma y por eso me cuesta volver a las redes porque siento que no soy", agregó.