Laura González fue la habitante eliminada el pasado domingo 13 de abril de La casa de los famosos Colombia, luego de recibir la votación más baja del público. La comunicadora social solo estuvo 18 días en el reality, pero ese tiempo fue suficiente para generar todo tipo de reacciones entre sus compañeros.

¿Cuál fue el mensaje de Laura González al reaparecer en sus redes?

Una semana después de su eliminación, este domingo 20 de abril, Laura González volvió a sus redes con un mensaje de agradecimiento por la experiencia vivida en el reality en vivo del Canal RCN.

“Bueno, mis amores. Un capítulo más que cierro en mi vida y no es cualquier capítulo. Fueron momentos llenos de aprendizajes, emociones, cosas que jamás voy a olvidar”, así comenzó el video la modelo.

“Entré con el corazón abierto y salgo con el alma transformada”, dijo la comunicadora social. (Foto del Canal RCN)

González aseguró que salió transformada del programa y agradecida por el apoyo recibido durante su participación.

“Entré a La casa de los famosos Colombia con el corazón abierto y salgo con el alma transformada. Quiero agradecer a cada persona que me apoyó, a mi familia que fue mi motor, a mis amigos que celebraron cada paso conmigo, pero sobre todo a ustedes, Colombia, por regalarme su amor, por darme un voto. Ustedes que me vieron llorar, reír, con el alma rota y aun así seguían conectados ahí. ¡Muchísimas gracias, Colombia!”, expresó.

¿Qué dijo Laura González de Karina García tras salir de La casa de los famosos Colombia?

En el video en el que reapareció, Laura no mencionó a ninguno de los habitantes que continúan en el programa. Se limitó a expresar su agradecimiento por el cariño recibido por parte del público.

Antes de su salida, Laura y Karina acordaron hablar fuera del programa. (Foto del Canal RCN)

Sin embargo, en las ruedas de prensa que dio tras su eliminación, Laura afirmó que el tema del fin de su compromiso ya fue superado y que nunca formó parte de una estrategia.

Aunque Laura no aclaró quién es en realidad “Hugo”, su exprometido, sí afirmó que el exfutbolista Juan Guillermo Domínguez no tenía nada que ver en este lío. La comunicadora social contó que tuvo una relación de 6 meses con “El Carachito”, pero no es el hombre por el que discutió con Karina García en La casa de los famosos Colombia.

Karina García dijo que tiene pruebas de que ella no tuvo que ver con el fin del compromiso de Laura González. (Foto del Canal RCN)

Cabe recordar que antes de su salida, Laura y Karina lograron conversar y acordaron tener una charla pendiente cuando el programa termine.

