La influenciadora caleña La Segura apareció en un video donde mostró parte de su tratamiento por percances de salud que tiene desde antes de quedar en embarazo.

Cuando participó en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, Natalia Segura, nombre de pila de La Segura, se movilizaba en un carrito debido a su salud. Esto porque sufre de la columna y, además, ella es una de las mujeres de la farándula que fue afectada por los bipolímeros.

Recientemente, le preguntaron a La Segura si en sus planes a futuro está tener otro bebé. Enseguida, la influencer respondió que, por el momento, no tiene contemplado darle un hermano a Lucca, quien tuvo hace un poco más de un mes, debido al tema de su salud.

Pues bien, en el clip que Natalia subió en una historia de Instagram, escenario en el que cuenta con más de 10 millones de seguidores, la creadora de contenida reportó parte de su terapia para sentirse mejor.

Es posible observar a La Segura siendo tratada por su fisioterapeuta y aguantando el dolor de los masajes que le tienen que realizar.

"Uno, dos, tres. Uy, no, no, no Jesucristo", expresó La Segura mientras aguanta los masajes para recuperarse de su espalda baja.