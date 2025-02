La segunda temporada de La casa de los famosos Colombia ha dejado a los televidentes cautivados por los giros inesperados en cada capítulo.

Cada semana, los famosos luchan por mantenerse en la competencia, pero esta vez, una de las pruebas más esperadas ha desatado una controversia entre los participantes, especialmente en torno a una escena de actuación que provocó una tensa pelea entre Emiro Navarro y Julián Trujillo.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia 2025: Los hombres más guapos de la temporada

¿Un beso desató los celos en La casa de los famosos Colombia?

En la primera prueba de actuación, los concursantes debían interpretar una escena en la que las parejas se besaban como parte del ejercicio. Sin embargo, la escena protagonizada por Julián Trujillo y la influencer ‘La Toxi Costeña’ no fue bien recibida por todos.

Emiro Navarro, quien había estado vinculado de forma amistosa con ‘La Toxi Costeña’, mostró su incomodidad al ver la escena y, en una conversación con Julián, expresó su malestar.

¿Emiro está celoso de Camilo y ‘La Toxi Costeña’?

El diálogo fue tenso y cargado de emociones. Julián, le confesó a Emiro: “Si hubiéramos hecho la escena tú y yo, yo te hubiera dado el pico. La respuesta de Emiro fue “No me interesa estar contigo, ya no quiero saber nada de ti”.

El conflicto parecía estar alimentado por celos, algo que Emiro aclaró más tarde: “Yo celo cuando me dan motivos, cuando no, estoy tranquilo. Pero si no me dan motivos, no me interesa”.

La discusión dejó en claro que las dinámicas dentro de la casa se están volviendo cada vez más intensas. Mientras algunos participantes mantienen la compostura, otros se dejan llevar por los sentimientos y las tensiones provocadas por los retos.

En medio de esta confrontación, Emiro también dejó claro que no quería mantener contacto con ‘La Toxi Costeña’, y aunque la situación parecía complicarse, ambos decidieron que no valía la pena continuar con la discusión.

¿Dónde ver el 24/7 de La casa de los famosos Colombia?

Si no quieres perderte ni un solo detalle de La casa de los famosos Colombia, recuerda descargar la app del Canal RCN y disfrutar del 24/7 totalmente gratis. ¡Sigue de cerca todos los momentos más emocionantes de la competencia!