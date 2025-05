Karol G ha sido noticia en los últimos días por el lanzamiento de su documental Karol G: Mañana fue muy bonito", el cual salió en Netflix el pasado 8 de mayo.

Karol G abrió su corazón en este documental para hablar sobre diferentes aspectos de su vida personal y de su carrera artística.

En medio de sus revelaciones, 'La Bichota' confesó que a lo largo de su vida ha tenido un problema con aceptar su cuerpo y más por las críticas que ha recibido a lo largo de su carrera.

Karol G habló sobre la lucha personal que ha tenido internamente para aceptarse, pero según ella nunca siente que es suficiente y a pesar de estar delgada o pasada de kilos, siempre es ele mismo sentir.

“Ya me veo súper flaca, ya no me veo bien. Nunca hay punto medio, nunca me veo ‘chimba’, ahora quiero comer todo el tiempo porque ya me veo súper flaca”.