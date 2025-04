Karen Sevillano es de las influencers que más se comunica con sus seguidores en redes sociales. La ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia suele dar reportes de lo que hace cada día y, por ello, el apoyo hacia ella incrementa.

¿Cuál fue el nuevo look con el que apareció Karen Sevillano?

Con tres millones y medio de seguidores en su perfil oficial de Instagram, la caleña asombró en la pantalla de televisión y las plataformas digitales porque apareció con nuevo look.

Es común que Sevillano explore diferentes estilos en su cabellera, ya que le gusta utilizar extensiones. Por lo tanto, en la más reciente trasmisión del After de La casa de los famosos Colombia 2025, la influenciadora llamó la atención porque lució un capul.

Días antes, Karen mostró que el color de su cabello en estos momentos es negro y ahora sorprendió con su capul, lo que hizo que los seguidores e internautas reaccionaran.

Karen Sevillano suele cambiar de look.

Lo primero que subió la presentadora del After fue un video frente a un espejo en donde reveló su nuevo look, luego agradeció porque notó que su imagen fue del gusto de muchos.

¿Qué reveló Karen Sevillano de su nuevo look?

De acuerdo con la ganadora de la primera temporada del reality en vivo del Canal RCN, estaba indecisa porque no sabía si a los seguidores les iba a encantar o no su cabellera con capul, pero, sorpresivamente, causó más revuelo del que esperaba.

"Me encanta que les haya encantado, yo estaba indecisa. Yo estaba bien indecisa, yo dije 'no, Dios mío' porque no tengo capul desde que era una teenager (adolescente)", expresó Karen Sevillano desde su camerino.

Pese a lo dicho por la influenciadora caleña, aclaró que el look no es definitivo, sino que lo que se puso fue un capul provisional, así que se prevé que en la próxima emisión del After de La casa de los famosos Colombia aparezca con otra forma en su cabello.

Una buena cantidad de los internautas calificaron como "espectacular" el look de Sevillano, hasta el punto en el que le pidieron que se quedara así por varios días.

